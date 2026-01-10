Kylian Mbappé : Le pire est craint !

Alexis Brunet

Blessé dernièrement et pas encore complètement remis, Kylian Mbappé va faire son retour à la compétition dimanche soir à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Un retour précipité qui ne plaît pas tellement à l’équipe de France. En effet, Didier Deschamps et son staff ont peur que l’attaquant n’aggrave sa blessure et arrive diminué pour la Coupe du monde.

Dimanche soir aura lieu un choc espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui vont s’affronter en finale de Supercoupe d’Espagne. Une rencontre qui se déroulera du côté de l’Arabie saoudite et plus précisément à Djeddah. Toujours en délicatesse à cause de son genou, Kylian Mbappé fait tout de même partie du groupe madrilène.

Mbappé titulaire contre Barcelone ? Kylian Mbappé a loupé les deux derniers matchs du Real Madrid et il aurait même dû se reposer encore un peu plus pour se remettre complètement de sa blessure. Le club espagnol l’a toutefois convoqué, mais reste à savoir s’il va débuter titulaire. Le champion du monde ne souhaiterait pas prendre de risque, mais il pourrait forcer pour une telle rencontre.