PSG : Il perd son «fils», la terrible annonce dans les médias !

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le PSG a annoncé une mauvaise nouvelle de plus avec la blessure de Nuno Mendes au genou. Le Portugais, qui était plutôt en grande forme ces dernières semaines, n'est donc pas présent pour la trêve à venir avec le Portugal. Roberto Martinez, le sélectionneur, regrette d'avoir perdu un joueur indispensable pour lui.
Véritable joueur indispensable de l'effectif de Luis Enrique, Nuno Mendes ne sera pas présent pour affronter l'OL dimanche soir. Sa blessure au genou l'oblige à prendre du repos et il est également forfait pour le rassemblement avec le Portugal la semaine prochaine. Un déchirement total pour Roberto Martinez qui compte beaucoup sur le talent de ce joueur.
Nuno Mendes forfait, catastrophe pour Roberto Martinez
Cette saison, Nuno Mendes s'est révélé être un joueur indispensable pour Luis Enrique et il est bien sûr appelé avec le Portugal en temps normal. Absent cette fois-ci, son forfait n'arrange pas du tout les affaires de Roberto Martinez. « Mon appréciation de Nuno Mendes est très subjective, c’est comme parler de mon fils. Mais je pense qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’autre latéral gauche au monde capable de défendre en un contre un et qui, balle au pied, puisse jouer en numéro 10 dans l’axe, et qui soit également performant sur l’aile » débute le sélectionneur en conférence de presse.
« Il est probablement le meilleur au monde »
Après sa blessure, Nuno Mendes sera obligé de s'absenter des terrains pendant plusieurs semaines, sans que l'on ait une date plus précise. Le Portugais est considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs à son poste. « Il est très bon dans les airs et peut jouer en défense centrale. Donc, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde, un joueur décisif pour son club. Il n’y a personne pour remplacer Nuno Mendes, il est probablement le meilleur au monde. Nous devons trouver des solutions, trouver un équilibre sur l’aile » poursuit Martinez.