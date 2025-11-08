«Souffrance» au PSG, Luis Enrique vide son sac !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est incliné face au Bayern au Parc des Princes. Après ce revers lors de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Luis Enrique a lâché toutes ses vérités en conférence de presse.

Pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté au Bayern ce mardi soir. Malheureusement pour la bande à Ousmane Dembélé, elle s'est inclinée au Parc des Princes (2-1).

«Un sentiment de douleur» Ce samedi après-midi, Luis Enrique est revenu sur la défaite du PSG face au Bayern. « Après avoir analysé le match (face au Bayern), on a fait plus de choses positives que je pensais. On a eu des moments de souffrance. C'était un match plus disputé. Il y a du positif et du négatif bien sûr. La saison a débuté il y a trois mois. Il faut savoir gérer tout ça pour être positif. Je suis très content de voir comment l'équipe s'est entraînée ces derniers jours. Il y a beaucoup de bruit autour de l'équipe. On est 1ers en championnat, en bonne position en Ligue des champions, il faut continuer notre chemin, à chercher du positif. On peut s'améliorer, mais pour moi c'est positif », a déclaré le coach du PSG au micro de PSG TV.