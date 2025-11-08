Haaland : Le transfert qui fait enrager le PSG !

Amadou Diawara

Barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City, Julian Alvarez a décidé de changer d'air lors de l'été 2024. Malgré l'intérêt du PSG, le buteur argentin de 25 ans a rejoint l'Atlético de Madrid. Interrogé sur son transfert chez les Colchoneros, Julian Alvarez a expliqué son choix.

Alors qu'Erling Haaland enchainait les performances XXL à Manchester City, Julian Alvarez manquait de jeu. Alerté par la situation du buteur argentin de 25 ans, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de le recruter lors de l'été 2024. Toutefois, Julian Alvarez a préféré signer à l'Atlético de Madrid. Un choix qu'il a expliqué lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

«J'ai choisi l'Atlético car je sentais que je pouvais gagner ma place ici» « En deux saisons sous le maillot de Manchester City, vous avez marqué 36 buts en 6 007 minutes, soit un but toutes les 166 minutes. Si on ajoute vos passes décisives, vous étiez décisif toutes les 109 minutes. Avez-vous eu le sentiment de ne pas avoir été reconnu à votre juste valeur ? Je me suis senti valorisé et, au-delà de ce que les gens voient, c'est mon ressenti qui compte. J'ai eu pas mal de temps de jeu, même si ce n'était pas toujours le cas dans les matches décisifs. J'entrais souvent en cours de partie. C'est ce qui vous a poussé à partir ? Oui. J'ai reçu des appels de plusieurs clubs. J'ai choisi de venir à l'Atlético car je sentais que je pouvais gagner ma place ici et donner la meilleure version de moi-même, grâce à l'espace qu'on m'offrait », a confié Julian Alvarez, avant d'en rajouter une couche.