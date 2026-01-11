Le PSG a choisi son nouveau crack : La surprise préparée par Luis Campos ! 

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG a l’habitude de scruter partout sur la planète pour trouver les talents de demain. Encore une fois, le conseiller football du club de la capitale aurait déniché une perle rare du côté du Brésil. Le dirigeant parisien en pincerait pour Luis Pacheco, le milieu de terrain défensif de Palmeiras.

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG s’était offert les services de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. Le premier ne s’est pas vraiment imposé à Paris et le second a déjà été prêté par deux fois. Luis Campos n’a donc visiblement pas eu le nez creux, mais il serait prêt à retenter sa chance avec un crack brésilien.

Le PSG est intéressé par Luis Pacheco D’après les informations du journaliste d’ESPN Brasil Bruno Andrade, le PSG apprécierait beaucoup le profil de Luis Pacheco. Ce dernier est un milieu défensif de seulement 17 ans qui évolue à Palmeiras. Il vient d’ailleurs de faire ses premières apparitions en équipe première et il est sous contrat jusqu’en 2028.