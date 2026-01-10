PSG - Transfert d’un gros joueur : Discussions confirmées !

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garde notamment un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano. Le Bayern Munich ne lâche toutefois rien pour prolonger son contrat, qui expire à l’issue de la saison. Max Eberl a d’ailleurs confirmé avoir des discussions avec l’international français pour étendre son engagement.

Le PSG est déjà tourné vers l’été prochain. Cet hiver, le club de la capitale n’a pas prévu d’être très actif sur le mercato. Les choses devraient toutefois être différentes dans quelques mois. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat expire à l’issue de la saison. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation au Bayern Munich était en vue pour le défenseur central de 27 ans.

«Nous discutons beaucoup et espérons qu’il nous choisira» Max Eberl a d’ailleurs confirmé entretenir des discussions avec l’international français. « Ce n’est pas un secret que nous essayons de prolonger son contrat, parce qu’il est tellement important pour nous d’un point de vue sportif. La seule déclaration qui m’intéresse est celle d’Upamecano et de ses agents. Nous discutons beaucoup et espérons qu’il nous choisira parce que nous le considérons beaucoup en tant que joueur » a indiqué le directeur général des sports du Bayern Munich en conférence de presse.