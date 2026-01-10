Transfert à 25M€ : La réponse de l’OM à la presse italienne

Axel Cornic

Ce mercato hivernal pourrait être marqué par des départs importants du côté de l’Olympique de Marseille. Belle surprise de cette première partie de saison, Robinio Vaz pourrait en effet quitter le club, avec les médias italiens qui parlent d’un vif intérêt de la part de l’AS Roma.

On pensait que l’OM avait enfin décidé de miser sur la jeunesse. Au cours des derniers mois, on a vu plusieurs jeunes pousses du centre de formation intégrer la rotation de Roberto De Zerbi. Deux se sont détachés avec Darryl Bakola et Robinio Vaz, qui pourraient toutefois déjà faire leurs valises.

La Roma veut Vaz Si la priorité de l’OM semble être celle de prolonger les deux joueurs, une vente pourrait bien se boucler en cas d’offre convaincante. Et c’est ce qui pourrait arriver avec l’attaquant de 18 ans, puisque Sky Sport Italia a récemment annoncé que l’AS Roma souhaiterait s’attacher ses services en ce mercato hivernal.