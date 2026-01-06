25M€ : Le transfert incompréhensible à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présenté comme un futur grand talent européen par l’OM, Robinio Vaz pourrait tout de même partir au cours du mois de janvier, en raison des discussions au point mort dans l’optique d’une prolongation de son contrat. Marseille a fixé un prix de départ d’environ 25M€, un choix que ne comprend pas Christophe Dugarry.

À l’instar de son coéquipier Darryl Bakola (18 ans), Robinio Vaz (18 ans) se retrouve dans une situation délicate à l’OM. La direction olympienne avait la volonté de prolonger ses deux jeunes talents, ce qui ne semble pas être la tendance à l’heure actuelle. Comme expliqué par RMC Sport, ils n’ont pas répondu favorablement à la proposition du club, qui a alors ouvert la porte à leur départ cet hiver.

L’OM attend entre 25 et 30M€ pour Vaz « Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c'est que je considère qu'ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n'a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je ne vais pas les empêcher de jouer s'ils ne renouvellent pas leur contrat. Ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas », a déclaré Roberto de Zerbi dimanche après la défaite de l’OM contre Nantes (0-2), à laquelle Darryl Bakola et Robinio Vaz n’ont pas participé. Selon L’Equipe, le prix de ce dernier a été fixé entre 25 et 30M€.