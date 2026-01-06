25M€ : Le transfert incompréhensible à l’OM !

Présenté comme un futur grand talent européen par l’OM, Robinio Vaz pourrait tout de même partir au cours du mois de janvier, en raison des discussions au point mort dans l’optique d’une prolongation de son contrat. Marseille a fixé un prix de départ d’environ 25M€, un choix que ne comprend pas Christophe Dugarry.
À l’instar de son coéquipier Darryl Bakola (18 ans), Robinio Vaz (18 ans) se retrouve dans une situation délicate à l’OM. La direction olympienne avait la volonté de prolonger ses deux jeunes talents, ce qui ne semble pas être la tendance à l’heure actuelle. Comme expliqué par RMC Sport, ils n’ont pas répondu favorablement à la proposition du club, qui a alors ouvert la porte à leur départ cet hiver.
L’OM attend entre 25 et 30M€ pour Vaz
« Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c'est que je considère qu'ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n'a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je ne vais pas les empêcher de jouer s'ils ne renouvellent pas leur contrat. Ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas », a déclaré Roberto de Zerbi dimanche après la défaite de l’OM contre Nantes (0-2), à laquelle Darryl Bakola et Robinio Vaz n’ont pas participé. Selon L’Equipe, le prix de ce dernier a été fixé entre 25 et 30M€.
« Je ne comprends pas la logique de tout ça »
Une situation incompréhensible pour Christophe Dugarry, comme il l’a exprimé dans Rothen s’enflamme sur RMC : « C’est compliqué tout ce qu’il se passe à l’OM sincèrement. J’ai du mal à y voir clair. Deux jeunes joueurs, apparemment talentueux. Vaz, présenté comme un des meilleurs talents européens. J’ai été assez surpris. Il a montré des qualités, il mérite d’avoir du temps de jeu, c’est indéniable. Et de l’autre côté, tu as un entraîneur qui nous explique que la mentalité n’est pas bonne et que c’est pour ça qu’il ne joue pas. Et de l’autre côté, tu as des dirigeants qui nous disent que sa mentalité n’est pas bonne, dixit l’entraîneur, mais par contre, il vaut 20-25M€. Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, il ne vaut pas 25M€. Je ne comprends pas la logique de tout ça. »