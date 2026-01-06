OM - Transfert à 30M€ : C’est confirmé pour un attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les négociations dans l’otique d’une prolongation de son contrat ont été arrêtées par l’OM, Robinio Vaz pourrait être transféré d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, comme annoncé ces dernières semaines, Marseille a fixé le prix de l’attaquant âgé de 18 ans entre 25 et 30M€.

À l’instar de Darryl Bakola (18 ans), l’OM avait pour objectif de prolonger le contrat de Robinio Vaz, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Comme indiqué par L’Équipe, les discussions ont débuté en octobre, avant que la direction olympienne ne les arrête deux mois plus tard.

Aston Villa et l’Eintracht Francfort ont manifesté leur intérêt Ce qui s’explique par des positions trop éloignées entre les deux parties. L’OM lui aurait proposé un salaire multiplié par six, mais Robinio Vaz, qui perçoit environ 10 000€ par mois, demandait plus initialement. Marseille s’est montré inflexible et a décidé de mettre un terme aux discussions. Un petit coup de pression envoyé au joueur, ou la tentation de récupérer un joli chèque ?