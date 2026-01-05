PSG : Le transfert de l'été fuite dans la presse ?

L'amour ne va-t-il durer que trois ans entre le PSG et Bradley Barcola comme l'adage le veut ? Le contrat de l'international français est un sujet de discussion en coulisses et aucune avancée de la part du joueur n'est à noter. Si bien que le Paris Saint-Germain pourrait mettre en place une stratégie de vente pendant cette seconde partie de saison.
Ce lundi, pour cette rentrée des classes après la 17ème et dernière journée de la phase aller de Ligue 1, un point mercato a été fait dans La Tribune. Dans l'émission d'Ici Paris qui a réuni autour de la table les journalistes Bruno Salomon, Loïc Tanzi, Benjamin Quarez et Marc Mechenoua, le dossier Bradley Barcola a été grandement évoqué.
Barcola a une offre, mais laisse le PSG dans le flou
Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028, Bradley Barcola dispose d'une offre de prolongation soumise par ses supérieurs hiérarchiques comme le10sport.com vous le dévoilait dès le 6 décembre dernier. Problème, l'international français de 23 ans est insatisfait de son traitement sur le plan sportif au PSG et compte bien prendre le temps de la réflexion avant d'y répondre. Liverpool et Arsenal sont sur les rangs. De quoi accélérer un éventuel transfert de Bradley Barcola ?
Barcola reste pour partir plus cher ?
Selon les informations divulguées par le journaliste Marc Mechenoua sur Ici Paris, le comité directeur du PSG prévoirait de tirer le maximum de Barcola pendant la seconde partie de saison dans l'optique de bénéficier d'une belle indemnité de transfert à l'arrivée si la situation contractuelle de Barcola demeurait la même. « Un dossier Barcola cet hiver ? Je pense que ce sera à l'été. Mais je pense qu'ils ne le feront pas parce que si tu veux considérer le joueur comme une valeur marchande, il faut quand même lui donner du temps de jeu et de la visibilité. Donc, si tu fais venir quelqu'un qui va jouer à son poste, tu l'exposes moins et le vendras moins cher de facto que les prétentions des clubs qui sont venus aux renseignements l'été dernier. Mais c'est sûr qu'il sera l'un des dossiers majeurs de l'été avec Beraldo avec le fait de savoir si Marquinhos va rester ».