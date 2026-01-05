PSG : Le transfert de l'été fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'amour ne va-t-il durer que trois ans entre le PSG et Bradley Barcola comme l'adage le veut ? Le contrat de l'international français est un sujet de discussion en coulisses et aucune avancée de la part du joueur n'est à noter. Si bien que le Paris Saint-Germain pourrait mettre en place une stratégie de vente pendant cette seconde partie de saison.

Ce lundi, pour cette rentrée des classes après la 17ème et dernière journée de la phase aller de Ligue 1, un point mercato a été fait dans La Tribune. Dans l'émission d'Ici Paris qui a réuni autour de la table les journalistes Bruno Salomon, Loïc Tanzi, Benjamin Quarez et Marc Mechenoua, le dossier Bradley Barcola a été grandement évoqué.

Barcola a une offre, mais laisse le PSG dans le flou Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028, Bradley Barcola dispose d'une offre de prolongation soumise par ses supérieurs hiérarchiques comme le10sport.com vous le dévoilait dès le 6 décembre dernier. Problème, l'international français de 23 ans est insatisfait de son traitement sur le plan sportif au PSG et compte bien prendre le temps de la réflexion avant d'y répondre. Liverpool et Arsenal sont sur les rangs. De quoi accélérer un éventuel transfert de Bradley Barcola ?