Zinedine Zidane contacté pour un nouveau job, un accord annoncé !

Ruben Amorim n'est plus l'entraîneur de Manchester United. En effet, ce lundi, le Portugais a été démis de ses fonctions chez les Red Devils. Désormais, les rumeurs sont nombreuses concernant l'identité de celui qui viendra le remplacer. Alors que le nom de Zinedine Zidane a été évoqué par certains pour diriger Manchester United, Fabrizio Romano a mis les choses au point.

En 2026, Didier Deschamps quittera l'équipe de France et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Toutefois, rien n'est encore officiel et d'ici là, tout peut encore se passer. Y compris que Zizou devienne le nouvel entraîneur de Manchester United ? A la suite du licenciement de Ruben Amorim, le Français a été annoncé comme l'une des options pour les Red Devils. Mais voilà que Zidane en serait finalement loin...

La rumeur Zidane à Manchester United ? Sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a répondu aux rumeurs annonçant Zinedine Zidane comme un candidat pour entraîner Manchester United. Le journaliste a alors confié dans un premier temps : « J'ai vu des rumeurs dans les médias anglais, certaines disant que probablement Zidane pourrait être un candidat. Zidane est toujours lié au poste d'entraîneur de Manchester United ».