PSG - Transfert d’un gros joueur : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son mercato pour l’été prochain. Le club de la capitale aurait coché quelques noms, dont celui de Dayot Upamecano sur sa liste. Le défenseur central de 27 ans voit son contrat expirer à l’issue de la saison au Bayern Munich. Et alors que les négociations se poursuivent entre l’international français et la formation bavaroise, les Rouge-et-Bleu se tiendraient bel et bien à l’affût.

Et si Dayot Upamecano débarquait au PSG à l’issue de la saison ? En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, le défenseur central de 27 ans figure sur la liste du club de la capitale sur le mercato. Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité que l’international français était favorable à une prolongation en Bavière.

Le PSG encore dans la course à Upamecano Mais cela n’empêche pas le PSG de se positionner sur le dossier. D’après les informations de BILD, les pensionnaires de la Ligue 1 resteraient en embuscade dans le dossier Dayot Upamecano. Les Rouge-et-Bleu pourraient même passer à l’action si un accord n’est pas trouvé rapidement avec le Bayern Munich. Les champions d’Europe 2025 n’auraient pas encore dit leur dernier mot dans cette affaire.