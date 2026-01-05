«Fils de p*te», l’énorme craquage de Zidane !

Réputé pour avoir un tempérament de feu sur les terrains de football lorsqu'il était encore joueur, Zinedine Zidane a plus d'une fois craqué en plein match. Et Jérôme Rothen, qui était pourtant son coéquipier en équipe de France, s'est livré sur son clash avec Zidane qui avait même été jusqu'à insulter sa mère durant une rencontre.
Les faits remontent à 2004, alors que l'AS Monaco de Jérôme Rothen affrontait le Real Madrid de Zinedine Zidane en quart de finale retour de la Ligue des Champions, au Stade Louis II. Durant ce match sous haute tension, le numéro 10 aurait eu une altercation avec son partenaire de l'équipe de France et l'aurait d'ailleurs copieusement insulté de «Fils de p*te». Et quelques années plus tard, dans son émission sur RMC, Rothen a balancé sur ce craquage de Zidane qui a d'ailleurs coûté très cher au gaucher monégasque pour la suite de sa carrière internationale.
Rothen out à cause de son clash avec Zidane ?
« Par la suite, à court terme, dans ma carrière, pas en club mais en sélection, ça m’a coûté la Coupe du Monde en 2006. Ça c’est sûr, c’est clair et net. La relation que j’avais suite à cette altercation, où on ne se disait quasiment plus bonjour… Et en plus, il est revenu en 2005. On m’a fait passer pour ceux qui étaient déçus qu’il revienne alors que pas du tout. Ce sont les médias qui ont mis ça, qui ont insisté là-dessus. Je me suis retrouvé au milieu de tout ça, dans cette tempête-là », a confié Jérôme Rothen, affirmant donc que le retour de Zinedine Zidane en 2005 lui a coûté sa place en équipe de France.
La rupture
« Je n’ai jamais été un cadre important de l’Equipe de France. Je faisais partie du groupe France en effet, j’étais appelé régulièrement et je jouais régulièrement. Quand Zizou est revenu en 2005, contre la Côte d’Ivoire, j’y étais aussi à Montpellier et j’ai pris une bronca comme jamais quand je touchais le ballon, ce qui était aussi dû au fait que les gens m’ont fait passer comme quoi j’étais contre le retour de Zinedine Zidane. Et derrière, toute l’année, j’ai été appelé par Raymond Domenech en même temps que Zinedine Zidane, mais quand il y a fallu faire la Coupe du monde 2006, je ne l’ai pas faite », précise Rothen. Voilà qui est clair...