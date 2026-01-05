«Fils de p*te», l’énorme craquage de Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Réputé pour avoir un tempérament de feu sur les terrains de football lorsqu'il était encore joueur, Zinedine Zidane a plus d'une fois craqué en plein match. Et Jérôme Rothen, qui était pourtant son coéquipier en équipe de France, s'est livré sur son clash avec Zidane qui avait même été jusqu'à insulter sa mère durant une rencontre.

Les faits remontent à 2004, alors que l'AS Monaco de Jérôme Rothen affrontait le Real Madrid de Zinedine Zidane en quart de finale retour de la Ligue des Champions, au Stade Louis II. Durant ce match sous haute tension, le numéro 10 aurait eu une altercation avec son partenaire de l'équipe de France et l'aurait d'ailleurs copieusement insulté de «Fils de p*te». Et quelques années plus tard, dans son émission sur RMC, Rothen a balancé sur ce craquage de Zidane qui a d'ailleurs coûté très cher au gaucher monégasque pour la suite de sa carrière internationale.

Rothen out à cause de son clash avec Zidane ? « Par la suite, à court terme, dans ma carrière, pas en club mais en sélection, ça m’a coûté la Coupe du Monde en 2006. Ça c’est sûr, c’est clair et net. La relation que j’avais suite à cette altercation, où on ne se disait quasiment plus bonjour… Et en plus, il est revenu en 2005. On m’a fait passer pour ceux qui étaient déçus qu’il revienne alors que pas du tout. Ce sont les médias qui ont mis ça, qui ont insisté là-dessus. Je me suis retrouvé au milieu de tout ça, dans cette tempête-là », a confié Jérôme Rothen, affirmant donc que le retour de Zinedine Zidane en 2005 lui a coûté sa place en équipe de France.