Zidane : Les accusations de triche !

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie va affronter la République Démocratique du Congo ce mardi. Une rencontre que les Fennecs préparent dans la bonne humeur. On a pu le voir sur les réseaux sociaux avec une vidéo d'une petit jeu entre Luca Zidane et Ramy Bensebaïni, qui n'a pas hésité à accuser de triche son coéquipier.

N'étant pas parmi les grands favoris au début de la CAN, l'Algérie a réussi une phase de poules parfaite. 3 matchs, 3 victoires pour les joueurs de Vladimir Petkovic. Place désormais aux huitièmes de finale pour les Fennecs. Ce mardi, c'est la République Démocratique du Congo qui va se dresser sur la route de l'Algérie. Un adversaire coriace pour Riyad Mahrez, Luca Zidane et compagnie.

« C'est un de ces tricheurs » Alors que le stress va monter dans les prochaines heures, dernièrement, les joueurs de l'Algérie étaient plutôt détendus. Sur les réseaux sociaux, on a d'ailleurs pu voir Luca Zidane et Ramy Bensebaïni faire un petit jeu en marge de l'entraînement. Mauvais perdant visiblement, le joueur du Borussia Dortmund avait la dent dure contre le fils de Zizou, balançant : « C'est un de ces tricheurs »