Zidane : Les accusations de triche !

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie va affronter la République Démocratique du Congo ce mardi. Une rencontre que les Fennecs préparent dans la bonne humeur. On a pu le voir sur les réseaux sociaux avec une vidéo d'une petit jeu entre Luca Zidane et Ramy Bensebaïni, qui n'a pas hésité à accuser de triche son coéquipier.
N'étant pas parmi les grands favoris au début de la CAN, l'Algérie a réussi une phase de poules parfaite. 3 matchs, 3 victoires pour les joueurs de Vladimir Petkovic. Place désormais aux huitièmes de finale pour les Fennecs. Ce mardi, c'est la République Démocratique du Congo qui va se dresser sur la route de l'Algérie. Un adversaire coriace pour Riyad Mahrez, Luca Zidane et compagnie.
« C'est un de ces tricheurs »
Alors que le stress va monter dans les prochaines heures, dernièrement, les joueurs de l'Algérie étaient plutôt détendus. Sur les réseaux sociaux, on a d'ailleurs pu voir Luca Zidane et Ramy Bensebaïni faire un petit jeu en marge de l'entraînement. Mauvais perdant visiblement, le joueur du Borussia Dortmund avait la dent dure contre le fils de Zizou, balançant : « C'est un de ces tricheurs »
« J'ai un peu peur... »
Luca Zidane sera d'ailleurs scruté de très près ce mardi face à la République du Congo. Jusqu'à présent, le gardien de l'Algérie n'a pas encaissé de but lors de cette CAN. Gardera-t-il sa cage inviolée face à Cédric Bakambu et ses coéquipiers. Des doutes ont été émis à l'égard de Luca Zidane, Walid Acherchour confiant notamment : « Ça va être un match de duels, de un-contre-un, les individualités vont devoir faire la différence. La différence peut se faire sur coup de pied arrêté, avec (Chancel) Mbemba, (Axel) Tuanzebe, il y a de la taille. J’ai un peu peur, on a vu Luca Zidane, même s’il fait un bon premier tour, il ne me fait pas énormément confiance sur les sorties parce qu’il est très petit ».