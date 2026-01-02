Zidane avec Mbappé, le transfert est programmé pour 2027 !

Luca Zidane a accepté de défendre les couleurs de l'Algérie. Convoqué pour la CAN 2025, le gardien de 27 ans fait partie du XI type de Vladimir Petkovic depuis le début de la compétition. Performant au Maroc, Luca Zidane pourrait rejoindre un club de Liga d'ici un ou deux ans si sa sélection réalise un beau parcours. Du moins, c'est l'avis du journaliste Mehdi Chibouti.
Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Luca Zidane n'a jamais été convoqué par Didier Deschamps. Approché par l'Algérie, le gardien de 27 ans a accepté de relever le défi proposé par les Fennecs peu avant le début de la CAN.
Luca Zidane va bientôt évoluer en Liga
Sélectionné par Vladimir Petkovic pour disputer la CAN 2025, Luca Zidane est le portier numéro 1 de l'Algérie au Maroc. Auteur de bonnes prestations depuis le début de la compétition, le joueur des Fennecs peut espérer rejoindre un club de Liga à l'avenir.
«Si l’Algérie va loin, ce sera évidemment un plus»
« En cas de bon parcours à la CAN, Luca Zidane pourrait voir plus grand pour la suite de sa carrière et peut-être jouer dans un club de Liga d’ici un an ou deux. Au-delà du nom, le fait de jouer pour une sélection nationale, c’est une plus-value. Aujourd’hui, il a l’opportunité de prouver son talent. Si l’Algérie va loin, ce sera évidemment un plus pour lui à titre personnel », a déclaré Mehdi Chibouti, qui couvre la CAN au Maroc pour la Gazette du Fennec, lors d'un entretien accordé à RMC Sport. Luca Zidane pourrait donc évoluer dans le même championnat que Kylian Mbappé, le numéro 10 du Real Madrid. Pour rappel, le fils de Zinedine Zidane est sous contrat avec Granada - pensionnaire de LaLiga 2, le deuxième échelon espagnol - jusqu'au 30 juin 2027.