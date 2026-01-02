Zidane avec Mbappé, le transfert est programmé pour 2027 !

Amadou Diawara

Luca Zidane a accepté de défendre les couleurs de l'Algérie. Convoqué pour la CAN 2025, le gardien de 27 ans fait partie du XI type de Vladimir Petkovic depuis le début de la compétition. Performant au Maroc, Luca Zidane pourrait rejoindre un club de Liga d'ici un ou deux ans si sa sélection réalise un beau parcours. Du moins, c'est l'avis du journaliste Mehdi Chibouti.

Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Luca Zidane n'a jamais été convoqué par Didier Deschamps. Approché par l'Algérie, le gardien de 27 ans a accepté de relever le défi proposé par les Fennecs peu avant le début de la CAN.

Luca Zidane va bientôt évoluer en Liga Sélectionné par Vladimir Petkovic pour disputer la CAN 2025, Luca Zidane est le portier numéro 1 de l'Algérie au Maroc. Auteur de bonnes prestations depuis le début de la compétition, le joueur des Fennecs peut espérer rejoindre un club de Liga à l'avenir.