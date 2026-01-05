OM - OL : C’est confirmé pour le prochain transfert !

Pierrick Levallet

L’OM et l’OL se sont déclarés la guerre sur le mercato. Le club phocéen et la formation rhodanienne seraient en effet en concurrence pour un certain Benjamin Dominguez. La presse italienne confirme d’ailleurs que l’ailier gauche de 22 ans qui évolue à Bologne a été proposé aux deux équipes de Ligue 1.

L’OL a visiblement prévu un mercato colossal cet hiver. Après l’arrivée d’Endrick, le club rhodanien voudrait poursuivre sur sa bonne lancée en offrant d’autres solutions à Paulo Fonseca. Seulement, l’OM pourrait mettre des bâtons dans les roues des Gones afin de renforcer le groupe de Roberto De Zerbi.

L'OL et l'OM en concurrence pour Benjamin Dominguez Ces dernières heures, l’OL et l’OM ont été annoncés sur le dossier Benjamin Dominguez. Comme le confirme la Gazzetta dello Sport, l’ailier gauche de 22 ans aurait bien été proposé à la formation lyonnaise et à l’équipe phocéenne. Bologne serait prêt à ouvrir la porte à un départ en janvier, et le profil de l’Argentin plairait aux deux clubs de Ligue 1.