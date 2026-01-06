25M€ : L’OM obligé de faire un chèque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il pourrait rapporter gros à l'OM dès cet hiver, Robinio Vaz fait partie des feuilletons brûlants du moment au sein du club phocéen. Son prix de départ est fixé à 25M€, mais l'OM serait alors contraint de faire un gros chèque au FC Sochaux, son club formateur, en cas de deal. Explications.

Au même titre que son compère Darryl Bakola, lui aussi âgé de 18 ans, Robinio Vaz pourrait quitter l'OM avant la clôture du mercato hivernal. Le jeune attaquant, actuellement engagé jusqu'en 2028 avec le club phocéen, n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat, et sa cote intéressante sur le marché des transferts inciterait les dirigeants de l'OM à s'en séparer.

Un deal à 25M€ ? Le prix de départ aurait été fixé à 25M€ pour Robinio Vaz, qui pourrait donc rapporter un très joli chèque aux dirigeants de l'OM s'il parvient à trouver preneur sur le marché cet hiver. Mais le club phocéen ne percevrait pas la totalité de cette somme, et pour cause, il devra en reverser une partie à une autre écurie française...