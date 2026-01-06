Transfert à l'OM : Son grand retour est annulé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM à l’été 2024, Samuel Gigot se retrouve désormais dans la même situation à la Lazio, avec qui il n’a pas disputé la moindre rencontre cette saison. Le défenseur âgé de 32 ans pourrait faire son retour en Ligue 1 et le FC Nantes aurait été intéressé, avant de finalement faire machine arrière.

Après avoir recruté Deiver Machado (32 ans) et Rémy Cabella (35 ans), buteur dimanche lors de la victoire sur la pelouse de l’OM (0-2), le FC Nantes est à la recherche d’autres renforts d’ici à la fermeture du marché des transferts. C’est notamment le poste de défenseur central qui a été ciblé par les Canaris.

Gigot de retour en Ligue 1 cet hiver ? En ce sens, des rumeurs évoquaient un intérêt pour Samuel Gigot, ce que confirme Foot Mercato. Âgé de 32 ans, le Français a quitté l’OM à l’été 2024 pour s’engager avec la Lazio. Alors qu’il n’a pas disputé la moindre rencontre cette saison, les Biancocelesti aimeraient s’en séparer.