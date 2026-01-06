Gros transfert au PSG : Le coup de pression inattendu ?

Axel Cornic

Un an après Willian Pacho, le Paris Saint-Germain a décidé de frapper un très gros coup en défense, avec le transfert de Illya Zabarnyi de Bournemouth. La dépense a été importante, mais l’international ukrainien n’a pas vraiment convaincu lors de la première partie de saison, ce qui n’a pas manqué de déclencher une vague de critiques.

Après son titre historique en Ligue des Champions, le PSG a décidé de ne pas modifier son effectif, sauf à quelques postes clé. Ainsi, on a vu Illya Zabarnyi débarquer en provenance de Bournemouth pour la modique somme de 66M€, ce qui est le sixième plus gros transfert de l’histoire du club parisien.

Le flop Zabarnyi ? Les attentes étaient énormes pour les débuts de Zabarnyi, qui n’a toutefois pas montré un visage très séduisant lors de ses six premiers mois au PSG. Une situation qui fait énormément parler, même dans le pays natal du défenseur central. « Les exigences sont très élevées dans un club de ce calibre » a expliqué l’ancien international ukrainien Edmar Galovskyi.