Le PSG prépare une folie sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la foulée de sa saison éblouissante, le PSG avait décidé de ne quasiment pas toucher à son effectif. Ainsi, seuls Illia Zabarnyi et et Lucas Chevalier sont venus renforcer le club de la capitale. Mais l'été prochain, cela pourrait bien être très différent.

L'été dernier, le PSG n'a pas voulu chambouler un effectif qui venait de remporter la Ligue des champions et d'aller en finale de la Coupe du monde des clubs. Ainsi, le principal changement concernait le poste de gardien de but où Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma, tandis qu'Illia Zabarnyi a également été recruté. Cependant, à en croire les informations de Loïc Tanzi, journaliste à L'EQUIPE, ce sera très différent l'été prochain.

Un mercato de folie au PSG ? « Je pense qu’il y aura un vrai sujet Barcola l’été prochain (...) Mais il y aura aussi des gros dossiers de partout. Il va y avoir un turn-over d’effectif qui va être très important l’été prochain. On parle de Marquinhos, Lucas Hernandez, Beraldo, même Hakimi. Ce sont des joueurs qui peuvent se poser des questions sur leur avenir au PSG l’été prochain. Il y a Ousmane Dembélé aussi », confie-t-il au micro de Tribune 100% PSG sur Ici Paris.