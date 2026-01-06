Le PSG prépare une folie sur le mercato !

Dans la foulée de sa saison éblouissante, le PSG avait décidé de ne quasiment pas toucher à son effectif. Ainsi, seuls Illia Zabarnyi et et Lucas Chevalier sont venus renforcer le club de la capitale. Mais l'été prochain, cela pourrait bien être très différent.
L'été dernier, le PSG n'a pas voulu chambouler un effectif qui venait de remporter la Ligue des champions et d'aller en finale de la Coupe du monde des clubs. Ainsi, le principal changement concernait le poste de gardien de but où Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma, tandis qu'Illia Zabarnyi a également été recruté. Cependant, à en croire les informations de Loïc Tanzi, journaliste à L'EQUIPE, ce sera très différent l'été prochain.
Un mercato de folie au PSG ?
« Je pense qu’il y aura un vrai sujet Barcola l’été prochain (...) Mais il y aura aussi des gros dossiers de partout. Il va y avoir un turn-over d’effectif qui va être très important l’été prochain. On parle de Marquinhos, Lucas Hernandez, Beraldo, même Hakimi. Ce sont des joueurs qui peuvent se poser des questions sur leur avenir au PSG l’été prochain. Il y a Ousmane Dembélé aussi », confie-t-il au micro de Tribune 100% PSG sur Ici Paris.
Egalement invité de l'émission, le journaliste du Parisien Marc Mechenoua s'attarde notamment sur le cas Dembélé : « Le PSG et Dembélé n’arrivent pas à trouver d’entente sur le salaire de son nouveau contrat. Notamment à cause du salaire fixe et variable. Comme il n’a pas toujours joué tous les matchs et a eu des pépins physiques, ça a des répercussions sur son salaire annuel. Il aimerait une part fixe et variable rapprochées au maximum. S'il n’a pas prolongé d’ici l’été prochain et que sa deuxième partie de saison est semblable à son début de saison, son avenir devrait probablement s’écrire ailleurs qu’à Paris ».