Mercato : Viré par l'OM, un retour se précise ?

Poussée vers la sortie par l’OM l’année dernière, Samuel Gigot n’a pas convaincu Maurizio Sarri et pourrait quitter la Lazio Rome dès le mois de janvier. Selon la presse italienne, le club envisage de s’en séparer lors du mercato hivernal, une situation qui n’a pas échappé à plusieurs formations de Ligue 1.

L’aventure marseillaise de Samuel Gigot a pris fin durant l’été. Prêté avec option d’achat par l'OM à la Lazio Rome en août 2024, le défenseur français qui vient de fêter ses 32 ans s’est engagé définitivement pour les deux prochaines saisons. Mais à en croire la presse italienne, Samuel Gigot pourrait déjà quitter les Laziale et retrouver la Ligue 1.

Samuel Gigot poussé vers la sortie N’ayant pas trouvé sa place sous les ordres de Maurizio Sarri, Samuel Gigot pourrait plier bagage dès le mois de janvier. Le Corriere dello Sport révèle que la Lazio aurait placé le joueur sur la liste des transferts pour le mercato hivernal.