La situation «ingérable» qui sème la panique à l’OM !

Avec la Ligue des champions, l’OM a un calendrier beaucoup plus chargé que la saison dernière et joue quasiment tous les trois jours désormais. Roberto De Zerbi et son staff sont particulièrement attentifs au temps de jeu de chaque joueur, alors que l’on décrit la situation engendrée par l’accumulation des matchs comme « presque ingérable » au sein du club.

Si cela n’était pas forcément le cas l’année dernière en raison de l’absence de Coupe d’Europe, Roberto De Zerbi fait très attention à la gestion des minutes de ses joueurs cette saison. Comme indiqué par La Provence, c’est devenu quasiment la principale préoccupation de l’OM au moment de faire son onze de départ.

« Cela devient presque ingérable » « Comme ce ne sont pas les acteurs qui décident, ceux qui courent et ceux qui prennent soin d’eux, il y a chaque saison toujours plus de match. Cela devient presque ingérable », a regretté un proche du vestiaire de l’OM auprès du quotidien régional.