Rabiot avec le clan des Parisiens : L'annonce qui va choquer l'OM !

Interrogé sur sa signature à l'AC Milan, Adrien Rabiot s'est réjoui de retrouver certains de ses anciens partenaires du PSG à l'image de Mike Maignan ou encore Christopher Nkunku. Au sin du club italien, ils forment même un «clan» d'anciens parisiens.

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Et au sein du club italien, l'ancien milieu de terrain de l'OM révèle d'ailleurs avoir retrouvé plusieurs amis de sa formation au PSG à l'image de Mike Maignan et Christopher Nkunku.

Rabiot retrouve les anciens parisiens à Milan « Avec Mike (Maignan) on est vraiment très proche. J'ai retrouvé aussi Christo' (Christopher Nkunku) avec lequel j'ai grandi au PSG. On a ce petit clan là qui est bien intégré. Et tout ce qui a autour, l'environnement, ça a tout de suite marché », confie-t-il au micro de Télefoot, avant de justifier plus globalement son choix de rejoindre l'AC Milan.