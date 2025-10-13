Rabiot avec le clan des Parisiens : L'annonce qui va choquer l'OM !

Interrogé sur sa signature à l'AC Milan, Adrien Rabiot s'est réjoui de retrouver certains de ses anciens partenaires du PSG à l'image de Mike Maignan ou encore Christopher Nkunku. Au sin du club italien, ils forment même un «clan» d'anciens parisiens.
Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Et au sein du club italien, l'ancien milieu de terrain de l'OM révèle d'ailleurs avoir retrouvé plusieurs amis de sa formation au PSG à l'image de Mike Maignan et Christopher Nkunku.
Rabiot retrouve les anciens parisiens à Milan
« Avec Mike (Maignan) on est vraiment très proche. J'ai retrouvé aussi Christo' (Christopher Nkunku) avec lequel j'ai grandi au PSG. On a ce petit clan là qui est bien intégré. Et tout ce qui a autour, l'environnement, ça a tout de suite marché », confie-t-il au micro de Télefoot, avant de justifier plus globalement son choix de rejoindre l'AC Milan.
«On a ce petit clan là qui est bien intégré»
« Cette arrivée à Milan s'est très bien passée, je me suis bien intégré. Depuis un mois j'ai joué et il y a des résultats. Tout se passe bien donc c'est vraiment très positif. J'avais déjà été contacté durant l'été par l'AC Milan et la saison précédent aussi il voulait me faire venir. Et j'ai aussi beaucoup parlé avec Massimiliano Allegri qui avait insisté déjà plus tôt dans l'été pour me faire venir. C'est important parce que c'est un entraîneur que je connais bien avec lequel j'ai des affinités avec qui j'ai toujours bien bossé et performé. Mais il y a aussi le côté AC Milan, l'institution et l'ambition du club qui veut retrouver le haut du tableau et la Ligue des champions. Je pense que c'est un très bon challenge à relever », ajoute Adrien Rabiot.