L’OM veut s’en débarrasser : Un incroyable coup de théâtre annoncé ?

Poussé vers la sortie en fin de mercato, Ulisses Garcia a finalement décidé de rester malgré sa situation délicate à l’OM, lui qui n’a pas été inscrit sur la liste du club en Ligue des champions, avant d’y être réintégré après la blessure de Facundo Medina. Ce n’est pas la première fois que l’international suisse est écarté depuis qu’il est à Marseille et son ancien coéquipier Jean-Pierre Nsamé estime qu’il peut encore retourner la situation.

Après avoir participé aux trois premiers matchs de la saison, avec une titularisation lors de la réception du Paris FC (5-2), Ulisses Garcia a ensuite disparu à l’OM. Avant le déplacement à Metz (0-3) juste avant la trêve internationale, le latéral gauche âgé de 29 ans n’avait plus été convoqué par Roberto De Zerbi et n’avait dans un premier temps pas été inscrit sur la liste du club en Ligue des champions.

« Il sait que l'OM est un très grand club, où il peut y avoir des rebondissements » Ulisses Garcia y a finalement été réintégré à la suite de la blessure de Facundo Medina, lui qui avait déjà été écarté de la liste de l’OM en Ligue Europa juste après son arrivée en janvier 2024. L’international suisse (11 sélections) a vu un nouveau concurrent débarquer à Marseille cet été en la personne d’Emerson Palmieri, recruté le dernier jour du mercato. D’après les informations de L’Équipe, le club lui avait d’ailleurs demandé de trouver une porte de sortie et des discussions en ce sens avaient été entamées avec le Spartak Moscou, mais Ulisses Garcia, sous contrat jusqu’en 2028, a fait le choix de rester à l’OM.