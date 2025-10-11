Mercato - Greenwood : L’OM le pousse à changer d’équipe !

L’an dernier, l’Olympique de Marseille aurait encouragé Mason Greenwood à changer de nationalité sportive et opter pour la Jamaïque afin de libérer une place d’extracommunautaire dans l’effectif, en vue du mercato hivernal. Une demande acceptée par le joueur anglais, qui n’a pas pour autant joué avec sa nouvelle équipe jusqu'à présent.
Apparu à une seule reprise avec l’Angleterre, en septembre 2020, Mason Greenwood n’a plus été rappelé à la suite de l’affaire extrasportive dans laquelle il fut impliqué. C’est désormais sous le maillot de la Jamaïque que l’on pourrait retrouver l’attaquant de l’OM, qui a obtenu son passeport il y a quelques semaines. De quoi arranger les affaires du club phocéen.
L’OM a milité pour le changement de nationalité sportive de Greenwood
Selon L’Équipe, c’est l’OM qui aurait suggéré au clan Greenwood un changement de nationalité sportive afin de libérer une place d’extracommunautaire en vue du mercato de janvier 2025. A l’époque, le club avait atteint sa limite avec les présences de Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Luis Henrique et Amir Murillo dans l’effectif.
Greenwood joueur de la Jamaïque, ce n’est pas encore fait
L’idée d’obtenir la nationalité jamaïcaine – pays dont est originaire la mère de l’attaquant et qui est lié aux accords de Samoa unissant l'Union européenne (UE) et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) – a alors été retenue par le clan Greenwood, compte tenu de la situation avec les Three Lions. La star de l’OM peut donc désormais porter le maillot de la Jamaïque mais ne semble « pas prêt » à y jouer, dit-on au sein de la sélection, ajoutant qu’il « lui reste à faire la demande de changement de Fédération (auprès de la FIFA) et ce n'est pas encore fait ».