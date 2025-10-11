Mercato - Greenwood : L’OM le pousse à changer d’équipe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, l’Olympique de Marseille aurait encouragé Mason Greenwood à changer de nationalité sportive et opter pour la Jamaïque afin de libérer une place d’extracommunautaire dans l’effectif, en vue du mercato hivernal. Une demande acceptée par le joueur anglais, qui n’a pas pour autant joué avec sa nouvelle équipe jusqu'à présent.

Apparu à une seule reprise avec l’Angleterre, en septembre 2020, Mason Greenwood n’a plus été rappelé à la suite de l’affaire extrasportive dans laquelle il fut impliqué. C’est désormais sous le maillot de la Jamaïque que l’on pourrait retrouver l’attaquant de l’OM, qui a obtenu son passeport il y a quelques semaines. De quoi arranger les affaires du club phocéen.

L’OM a milité pour le changement de nationalité sportive de Greenwood Selon L’Équipe, c’est l’OM qui aurait suggéré au clan Greenwood un changement de nationalité sportive afin de libérer une place d’extracommunautaire en vue du mercato de janvier 2025. A l’époque, le club avait atteint sa limite avec les présences de Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Luis Henrique et Amir Murillo dans l’effectif.