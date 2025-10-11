OM : Deschamps l’appelle à la rescousse après l'avoir snobé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, l’équipe de France s’est imposée face à l’Azerbaïdjan (3-0). Une soirée lors de laquelle il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles. Blessé à la cheville, Kylian Mbappé a quitté le groupe pour retourner en Espagne. Et voilà que Didier Deschamps a perdu un nouveau joueur avant d’affronter l’Islande : Ibrahima Konaté. Une perte palliée par l’appel de Benjamin Pavard, qui n’avait été initialement pas sélectionné avec les Bleus pour ce rassemblement d’octobre.

Après l’Azerbaïdjan, c’est l’Islande qui va se dresser sur la route de l’équipe de France. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps va devoir faire avec certaines absences. En effet, les Bleus seront sans Kylian Mbappé. Touché à la cheville, le capitaine tricolore est retourné au Real Madrid. Et voilà que ce samedi, il a été annoncé qu’Ibrahima Konaté ne serait pas du voyage également, le défenseur de Liverpool étant touché à une cuisse.

Pavard pour remplacer Konaté ! N’ayant pas joué face à l’Azerbaïdjan, Ibrahima Konaté ne sera donc pas là face à l’Islande avec l’équipe de France. Une absence qui va toutefois être palliée dans le groupe de Didier Deschamps. En effet, comme le rapporte Le Parisien, Benjamin Pavard, performant au cours des dernières semaines avec l’OM, a été appelé pour remplacer Konaté.