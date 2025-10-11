Pedri à l'OM, il hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le départ soudain d'Adrien Rabiot, l'OM a dû se renforcer dans l'urgence au milieu de terrain. Arthur Vermeeren est ainsi arrivé du RB Leipzig et le Belge est actuellement en train de crever l'écran. Un talent que Swann Borsellino avait déjà repéré depuis un moment. C'est ainsi que Vermeeren l'avait fait halluciner au point de lui rappeler... Pedri.

Prêté avec option d'achat à l'OM, Arthur Vermeeren régale actuellement le club phocéen. Au milieu de terrain, le Belge, arrivé du RB Leipzig, fait forte impression depuis quelques matchs maintenant. A 20 ans, l'Olympien est très prometteur, ce qui ne surprend pas forcément Swann Borsellino. En effet, ce dernier avait déjà flashé sur Vermeeren du temps où il évoluait dans le championnat belge.

« Il y a Pedri qui joue ici ? » Invité du Phocéen, Swann Borsellino est revenu sur sa découverte du talent Arthur Vermeeren. Sous le choc au point de voir du Pedri en lui, le journaliste a raconté : « Je me souviens très bien du jour où je l'ai découvert. J'étais dans une émission le samedi après-midi, il y a 3 matchs généralement en Belgique. Il était titulaire. Et sans forcer, je l'ai vu jouer et je me suis dit : "Mais pourquoi il y a Pedri qui joue ici ?". Il était épatant. Tu avais l'impression d'un joueur vraiment différent ».