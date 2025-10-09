OM : De Zerbi quitte Marseille, «la meilleure chose que j'ai faite» !

La saison dernière, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à quitter Marseille pour mieux travailler avec ses joueurs. Alors qu'il y a notamment eu le "ritiro" à Rome, l'OM était également parti en stage quelques jours du côté de Mallemort. Des décisions qui ont d'ailleurs été bénéfiques pour le club phocéen et qui font aujourd'hui le bonheur de De Zerbi.
On le sait, le climat à Marseille est très pesant. Alors, afin de travailler dans les meilleures conditions et libérer les joueurs de l'OM d'une certaine pression, Roberto De Zerbi a multiplié les stages loin de la cité phocéenne. Ça avait notamment commencé avec une semaine du côté de Mallemort pour l'OM.
« C'est probablement la meilleure chose que j'ai faite »
Interrogé ce jeudi par le Corriere della Sera, Roberto De Zerbi est d'ailleurs revenu sur ce stage loin de Marseille. Se réjouissant d'avoir pris une telle décision, l'entraîneur de l'OM a confié : « C'est probablement la meilleure chose que j'ai faite, la plus proche de moi : j'ai écouté et compris le mécontentement des garçons, qui n'étaient pas performants à domicile. J'ai fait quelque chose de puissant pour les aider à se connaître ».
« J'ai organisé trois réunions »
« Ensuite, j'ai organisé trois réunions : la première, nous avons fait ressortir les sentiments négatifs que nous avions au Vélodrome ; le lendemain, chaque joueur a partagé les valeurs auxquelles il s'identifiait, nous les avons écrites et affichées ; puis nous avons montré une vidéo sur les supporters du Vélodrome, pour qu'ils comprennent à qui ils avaient affaire », a poursuivi Roberto De Zerbi.