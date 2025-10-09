OM : De Zerbi quitte Marseille, «la meilleure chose que j'ai faite» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à quitter Marseille pour mieux travailler avec ses joueurs. Alors qu'il y a notamment eu le "ritiro" à Rome, l'OM était également parti en stage quelques jours du côté de Mallemort. Des décisions qui ont d'ailleurs été bénéfiques pour le club phocéen et qui font aujourd'hui le bonheur de De Zerbi.

On le sait, le climat à Marseille est très pesant. Alors, afin de travailler dans les meilleures conditions et libérer les joueurs de l'OM d'une certaine pression, Roberto De Zerbi a multiplié les stages loin de la cité phocéenne. Ça avait notamment commencé avec une semaine du côté de Mallemort pour l'OM.

« C'est probablement la meilleure chose que j'ai faite » Interrogé ce jeudi par le Corriere della Sera, Roberto De Zerbi est d'ailleurs revenu sur ce stage loin de Marseille. Se réjouissant d'avoir pris une telle décision, l'entraîneur de l'OM a confié : « C'est probablement la meilleure chose que j'ai faite, la plus proche de moi : j'ai écouté et compris le mécontentement des garçons, qui n'étaient pas performants à domicile. J'ai fait quelque chose de puissant pour les aider à se connaître ».