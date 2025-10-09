OM - Bagarre avec Rabiot : De Zerbi n'a jamais vu ça !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, ça a explosé dans le vestiaire de l'OM. En effet, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont alors venus aux mains. Une altercation visiblement très violente et ce n'est pas Roberto De Zerbi qui dira le contraire, lui qui n'aurait jamais vu une telle bagarre de sa vie.

Aujourd'hui respectivement à Bologne et au Milan AC, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été poussés vers la sortie par l'OM cet été. En effet, le club phocéen a tranché dans le vif en annonçant placer les deux joueurs sur la liste des transferts suite à la bagarre qui a éclaté dans le vestiaire après le match face à Rennes. La sanction de l'OM a donc été radicale, mais il faut dire qu'entre Rowe et Rabiot, ça aurait été très violent.

De Zerbi a halluciné ! Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont donc venus aux mains, une altercation violente qui a choqué tout le monde à l'OM. Roberto De Zerbi l'a encore fait savoir. En effet, pour le Corriere della Sera, l'entraîneur du club phocéen a fait savoir : « J'avais déjà vu une bagarre comme celle entre Rowe et Rabiot ? Jamais. Et je viens de la rue ».