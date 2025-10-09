OM : Une nouvelle équipe annoncée au Vélodrome !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion de la présentation de Corinne Diacre, nouvelle entraîneuse des Marseillaises, Stefano Petruzzo a été interrogé sur la possibilité pour l’équipe féminine de l’OM de jouer au Stade Vélodrome. Le directeur général de la section féminine a assuré que cela devrait bientôt se produire, mais occasionnellement.

« C'est prévu par la Ligue, la FFF et par le projet aussi. » Comme l’a confié Stefano Petruzzo ce mercredi en conférence de presse, lors de la présentation de Corinne Diacre, l’équipe féminine de l’OM aura bientôt l’opportunité de jouer au Stade Vélodrome. Ce qui pourrait se produire à l’occasion de la réception du PSG, mais restera occasionnel.

« C'est important d’ouvrir le Vélodrome au foot féminin » « Nous devrons choisir le moment juste. Pour nous, c'est important d’ouvrir le Vélodrome au foot féminin, mais de bien le faire et d’offrir une expérience positive à tout le monde, joueuses, staff et supporters. On doit choisir le bon moment », a déclaré le directeur général de la section féminine de l’OM.