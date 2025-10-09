OM : Une nouvelle équipe annoncée au Vélodrome !

Présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion de la présentation de Corinne Diacre, nouvelle entraîneuse des Marseillaises, Stefano Petruzzo a été interrogé sur la possibilité pour l’équipe féminine de l’OM de jouer au Stade Vélodrome. Le directeur général de la section féminine a assuré que cela devrait bientôt se produire, mais occasionnellement.
« C'est prévu par la Ligue, la FFF et par le projet aussi. » Comme l’a confié Stefano Petruzzo ce mercredi en conférence de presse, lors de la présentation de Corinne Diacre, l’équipe féminine de l’OM aura bientôt l’opportunité de jouer au Stade Vélodrome. Ce qui pourrait se produire à l’occasion de la réception du PSG, mais restera occasionnel.
« C'est important d’ouvrir le Vélodrome au foot féminin »
« Nous devrons choisir le moment juste. Pour nous, c'est important d’ouvrir le Vélodrome au foot féminin, mais de bien le faire et d’offrir une expérience positive à tout le monde, joueuses, staff et supporters. On doit choisir le bon moment », a déclaré le directeur général de la section féminine de l’OM.
« Le Vélodrome c’est une option, mais pas pour tous les matchs »
Si Les Marseillaises jouent actuellement au stade Francis-Turcan, à Martigues, l’objectif à terme est de leur permettre d’évoluer à Marseille : « On se trouve très bien à Martigues et peut-être qu'on y restera une ou deux saisons, on ne sait pas encore. Mais évidemment, on est l’Olympique de Marseille, on est Les Marseillaises, on aimerait jouer dans un stade à Marseille. Le Vélodrome c’est une option, mais pas pour tous les matchs. Il y a plusieurs options et on y travaille. »