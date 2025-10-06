Officiel : L'OM confirme la signature d'un grand nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l'OM a officialisé la signature de Corinne Diacre qui devient l'entraîneure des féminines où elle remplace Frédéric Gonçalves, licencié il y a quelques jours. L'ancienne sélectionneuse des Bleues était libre de tout contrat depuis son départ de l'équipe de France.

Il y a quelques jours, l'OM annonçait la mise à pied de l'entraîneur de l'équipe féminine à savoir Frédéric Gonçalves alors que les Marseillaises connaissent un début de saison poussif, avec une victoire en quatre journées. Et sans surprise c'est Corinne Diacre qui a été choisie pour le remplacer. L'OM vient effectivement d'annoncer l'arrivée de l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France qui était libre de tout contrat. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Corinne Diacre au poste d’entraîneure des Marseillaises », explique le communiqué officiel de l'OM.

Corinne Diacre à l'OM, c'est officiel ! Dans le communiqué de l'OM, Corinne Diacre a d'ailleurs justifié son choix : « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent ».