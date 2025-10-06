Officiel : L'OM confirme la signature d'un grand nom !

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l'OM a officialisé la signature de Corinne Diacre qui devient l'entraîneure des féminines où elle remplace Frédéric Gonçalves, licencié il y a quelques jours. L'ancienne sélectionneuse des Bleues était libre de tout contrat depuis son départ de l'équipe de France.
Il y a quelques jours, l'OM annonçait la mise à pied de l'entraîneur de l'équipe féminine à savoir Frédéric Gonçalves alors que les Marseillaises connaissent un début de saison poussif, avec une victoire en quatre journées. Et sans surprise c'est Corinne Diacre qui a été choisie pour le remplacer. L'OM vient effectivement d'annoncer l'arrivée de l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France qui était libre de tout contrat. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Corinne Diacre au poste d’entraîneure des Marseillaises », explique le communiqué officiel de l'OM.
Corinne Diacre à l'OM, c'est officiel !
Dans le communiqué de l'OM, Corinne Diacre a d'ailleurs justifié son choix : « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent ».
«Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté»
De son côté, Stefano Petruzzo, Directeur Général des Marseillaises, se réjouit de la signature de Corinne Diacre : « L’arrivée de Corinne Diacre marque une étape importante pour le développement des Marseillaises. Sa carrière unique, son exigence et son expérience au plus haut niveau correspondent en tous points à l’ambition que nous portons pour ce projet. Nous sommes convaincus qu’elle apportera l’élan nécessaire pour structurer l’équipe et faire grandir le projet des Marseillaises ».