Un grand nom arrive à l’OM, c’est imminent !

Ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre va très bientôt reprendre du service, à l’OM. Sans poste depuis mars 2023, elle va devenir la nouvelle entraîneuse de l’équipe féminine. Elle est attendue lundi à Marseille et va signer un contrat de deux ans avec le club olympien.

Si Dalin Anrifani avait pris la suite de Frédéric Gonçalves, l’OM était toujours à la recherche d’un entraîneur pour diriger son équipe féminine. Les Marseillaises, qui se déplacent à Saint-Etienne ce samedi, sont avant-dernières du classement avec trois défaites en autant de rencontres.

Un contrat de deux ans pour Diacre à l’OM Comment attendu ces derniers jours, c’est bien Corinne Diacre qui va venir s’assoir sur le banc de l’OM. Sans poste depuis son éviction de l’équipe de France féminine en mars 2023, elle est attendue lundi à Marseille, d’après les informations de La Provence, et va signer un contrat de deux ans.