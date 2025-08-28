Bagarre : L'OM vire son entraîneur !

A quasiment une semaine de la reprise de l'Arkema Première Ligue, l'OM a décidé de se séparer de l'entraîneur de son équipe féminine. En effet, ce mercredi soir, le club phocéen a prononcé la mise à pied de Frédéric Gonçalves. La conséquence d'une autre bagarre qui a secoué l'OM au cours des derniers jours ?
Les bagarres ont été le gros sujet à l'OM au cours des derniers jours. Alors qu'on a beaucoup parlé de l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, voilà que ça avait également dérapé avec l'équipe féminine. En effet, lors d'un match amical entre l'OM et le Club Esportiu Europa, ça avait dégénéré et cela n'est pas resté sans conséquence.
Frédéric Gonçalves mis à pied par l'OM !
En effet, ce mercredi, l'OM a prononcé la mise à pied de l'entraîneur des féminines, Frédéric Gonçalves. « L'Olympique de Marseille annonce la mise à pied de Frédéric Gonçalves, entraîneur principal de l’équipe professionnelle féminine. Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, assurera l’intérim sur le banc de l’équipe professionnelle féminine afin de garantir la continuité sportive », est-il écrit dans le communiqué olympien.
La bagarre à l'origine de tout !
Selon les informations de La Provence, cette mise à l'écart de Frédéric Gonçalves se justifierait bel et bien par ce qui est arrivé lors de la rencontre entre l'OM et le Club Esportiu Europa. A l'occasion de ce match amical, celui qui était l'entraîneur du club phocéen avait été exclu mais avait refusé de quitter le banc de touche pendant de longues minutes. Et comme si ça ne suffisait pas, le quotidien régional fait savoir que Frédéric Gonçalves aurait également échangé des coups avec des membres du staff du club espagnol.