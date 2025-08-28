Bagarre : L'OM vire son entraîneur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A quasiment une semaine de la reprise de l'Arkema Première Ligue, l'OM a décidé de se séparer de l'entraîneur de son équipe féminine. En effet, ce mercredi soir, le club phocéen a prononcé la mise à pied de Frédéric Gonçalves. La conséquence d'une autre bagarre qui a secoué l'OM au cours des derniers jours ?

Les bagarres ont été le gros sujet à l'OM au cours des derniers jours. Alors qu'on a beaucoup parlé de l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, voilà que ça avait également dérapé avec l'équipe féminine. En effet, lors d'un match amical entre l'OM et le Club Esportiu Europa, ça avait dégénéré et cela n'est pas resté sans conséquence.

Frédéric Gonçalves mis à pied par l'OM ! En effet, ce mercredi, l'OM a prononcé la mise à pied de l'entraîneur des féminines, Frédéric Gonçalves. « L'Olympique de Marseille annonce la mise à pied de Frédéric Gonçalves, entraîneur principal de l’équipe professionnelle féminine. Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, assurera l’intérim sur le banc de l’équipe professionnelle féminine afin de garantir la continuité sportive », est-il écrit dans le communiqué olympien.