Problème d’argent : Un transfert est relancé au PSG !

Concentré sur son opération dégraissage en cette fin de mercato, le PSG est en passe de se séparer de Carlos Soler. Prêté la saison dernière à West Ham, l'Espagnol est en partance pour la Real Sociedad. L'officialisation du deal serait d'ailleurs imminente, mais voilà que les conditions de l'opération Soler auraient quelque peu évolué.

De retour d'un prêt à West Ham, Carlos Soler n'entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique au PSG. Indésirable, l'Espagnol était donc prié de se trouver un nouveau club cet été et ce serait en passe d'être fait. En effet, l'ancien de Valence devrait refouler les pelouses de Liga avec un départ à la Real Sociedad. Mais voilà que s'il avait été question d'un transfert pour Soler, ça aurait finalement évolué.

Un prêt plutôt qu'un transfert pour Soler Journaliste pour L'Equipe, Loïc Tanzi a rapporté un petit changement pour le départ de Carlos Soler à la Real Sociedad. En effet, finalement, cela devrait se réaliser sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La raison ? Le club basque douterait de pouvoir réunir les liquidités suffisantes d'ici la fin du mercato pour réaliser le transfert de Soler.