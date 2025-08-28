«J'ai pris une claque» : Les adieux hallucinants au PSG !

Vendredi soir, après la victoire du PSG contre Angers, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux au Parc des Princes avec tout le groupe autour de lui. Y compris Luis Enrique et Luis Campos. Une scène assez incroyable compte tenu du contexte pour l'international italien. Et Walid Acherchour ne cache pas qu'il a été très impressionné.
Acherchour impressionné par les adieux de Donnarumma
« Vendredi, j'ai été bluffé par les images de Donnarumma au Parc des Princes. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Voir Luis Campos et Luis Enrique derrière Donnarumma, avec Marquinhos, Hakimi, mais aussi l'émotion des supporters, j'ai pris une claque », confie-t-il au micro de Générations After sur RMC, avant de poursuivre.
« En fait tu as Luis Campos et Luis Enrique qui sont là, qui le regardent, il est célébré par tout le Parc. Donnarumma, finalement il sort par la grande porte (...) Tu regardes ça, tu te dis : "Purée, ça envoie quand même" », ajoute Walid Acherchour.