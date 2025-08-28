«J'ai pris une claque» : Les adieux hallucinants au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, après la victoire du PSG contre Angers, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux au Parc des Princes avec tout le groupe autour de lui. Y compris Luis Enrique et Luis Campos. Une scène assez incroyable compte tenu du contexte pour l'international italien. Et Walid Acherchour ne cache pas qu'il a été très impressionné.

Poussé au départ par l'arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma ne devrait plus porter le maillot du PSG. Vendredi soir contre Angers, le portier italien a toutefois pu faire ses adieux au Parc des Princes au cours d'une cérémonie sobre mais émouvante comme le souligne Walid Acherchour.

Acherchour impressionné par les adieux de Donnarumma « Vendredi, j'ai été bluffé par les images de Donnarumma au Parc des Princes. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Voir Luis Campos et Luis Enrique derrière Donnarumma, avec Marquinhos, Hakimi, mais aussi l'émotion des supporters, j'ai pris une claque », confie-t-il au micro de Générations After sur RMC, avant de poursuivre.