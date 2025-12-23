Mercato : Transfert confirmé, l’annonce qui va faire paniquer l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En fin de contrat avec Utrecht, Souffian El Karouani a annoncé qu’un départ cet hiver était une possibilité. L’OM ferait partie des clubs intéressés par le latéral gauche âgé de 25 ans, tout comme West Ham. Une piste que l’international marocain a confirmée, même si rien n’est décidé pour le moment concernant son avenir.

La défaite face au PSV Eindhoven (1-2) dimanche était peut-être le dernier match de Souffian El Karouani sous les couleurs d’Utrecht. « C’est possible, oui. Quelle est la probabilité ? Nous le verrons dans les prochains jours. Ce n’est plus un secret, nous n’avons plus besoin de le cacher. Il nous faudra attendre et voir », a confié le latéral gauche âgé de 25 ans, dont le contrat prend fin en juin 2026, dans des propos relayés par ESPN.

El Karouani annonce son possible départ d’Utrecht « Les clubs ont contacté Jordy Zuidam (le directeur technique d’Utrecht), et nous examinerons la situation de plus près. Au final, c’est à moi de décider si c’est le bon club. Je prendrai cette décision pour moi et ma famille. On verra bien », a ajouté Souffian El Karouani. D’après les informations de Foot Mercato, l’OM serait sur la piste de l’international marocain (5 sélections), que Walid Regragui n’a pas retenu pour la CAN.