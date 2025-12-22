Transfert à l'OM : Il confirme son grand départ ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mercato hivernal de l'OM pourrait être animé. En effet, le club a pris pour habitude de se rendre très actif en période de mercato ces dernières années et parmi les pistes évoquées, celle menant à Souffian El Karaouani pourrait être concrétisée prochainement. En effet c'est le Marocain en personne qui a indiqué que son départ se préciserait. L'OM pourrait réaliser un super coup.

En forme avec son club d'Utrecht, Souffian El Karouani présente des qualités défensives qui pourraient plaire à beaucoup de monde. L'arrière gauche de 25 ans pourrait changer de club durant le mercato hivernal, lui qui est dans le viseur de l'OM. Les Marseillais le savent désormais : il est clairement sur le départ aux Pays-Bas. A eux d'essayer d'en profiter.

El Karouani sur le départ, l'OM peut en profiter Dimanche, Souffian El Karouani défiait le PSV Eindhoven en Eredivisie pour ce qui semble être la dernière fois. En effet à l'issue de la défaite d'Utrecht il a confié que ses envies d'ailleurs se concrétisaient. « C’est possible, oui. Quelle est la probabilité ? Nous le verrons dans les prochains jours. Ce n’est plus un secret, nous n’avons plus besoin de le cacher. Il nous faudra attendre et voir. Les clubs ont contacté Jordy Zuidam (le directeur technique d’Utrecht), et nous examinerons la situation de plus près. Au final, c’est à moi de décider si c’est le bon club. Je prendrai cette décision pour moi et ma famille. On verra bien » confie-t-il d'après des propos relayés par ESPN.