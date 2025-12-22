OM : Un joueur infidèle, il confirme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, l'OM a réussi sans surprise à se qualifier pour les 16èmes de finale de la Coupe de France en battant facilement Bourg-Péronnas 6-0. Au prochain tour, les Marseillais seront opposés à Bayeux, club de Régional 1. A l'annonce du tirage au sort, beaucoup ont exulté en tant que fans de l'OM. Mais là, il faudra bien s'opposer au club de la cité phocéenne...

Seule équipe de Régional 1 encore en lice avec Montreuil, Bayeux a hérité d'un gros adversaire pour la suite de la compétition. En effet le club affrontera l'OM en janvier prochain, une magnifique occasion de se mesurer à quelques-uns des meilleurs joueurs du championnat. Pour Pierre-Mickaël Anquetil, joueur de l'équipe normande, il faudra faire passer son dévouement pour son équipe au détriment de son fanatisme pour l'OM.

« C'est le seul match de ma vie où je ne supporterai pas l'OM » Véritable fan de l'OM comme quelques-uns de ses coéquipiers, Pierre-Mickaël Anquetil confirme qu'il fera bien des infidélités au club de la cité phocéenne. « C'est le seul match de ma vie où je ne supporterai pas l'OM. Et là, c'est nous qui jouerons les Marseillais. Ça va être une fête incroyable pour le club, pour les bénévoles qui s'investissent tant » s'extasie-t-il pour Foot Normand.