L’OM vise un coup historique en 2026, c’est validé ?

Comme l’a déclaré Benjamin Pavard après la victoire sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6), l’OM a bien l’intention de remporter la Coupe de France cette saison. Une compétition que le club a remportée à 10 reprises dans son histoire, mais plus depuis 1989. 2026 sera-t-elle la bonne année pour les Olympiens ?
Pour son entrée en lice en Coupe de France, l’OM s’est facilement imposé face à Bourg-en-Bresse (0-6) ce dimanche lors des 32es de finale. Une compétition qui tient à cœur aux Marseillais. Tout d’abord parce que le club est en quête de son premier trophée depuis 2012, mais également parce que son dernier sacre en Coupe de France remonte à bientôt 37 ans.
La Coupe de France, un trophée que l’OM attend depuis 1989
En effet, si l’OM compte 10 Coupes de France à son actif, il ne l’a plus remportée depuis 1989. Ces dernières saisons, Marseille s’est souvent cassé les dents face à des équipes évoluant pourtant à des niveaux inférieurs et a hérité de Bayeux, pensionnaire de Régional 1, au prochain tour.
« L’objectif c’est d’aller au bout et de gagner le trophée »
Cette fois-ci, l’OM ne devra pas se faire avoir car, comme l’a affirmé Benjamin Pavard au micro de beIN SPORTS, l’objectif est clairement de remporter la Coupe de France : « On est l’Olympique de Marseille, on se doit d’être en lice dans chaque compétition. L’objectif c’est d’aller au bout et de gagner le trophée. »
Alors selon vous, cette saison sera-t-elle enfin la bonne pour l’OM ?