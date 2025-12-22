L’OM vise un coup historique en 2026, c’est validé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a déclaré Benjamin Pavard après la victoire sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6), l’OM a bien l’intention de remporter la Coupe de France cette saison. Une compétition que le club a remportée à 10 reprises dans son histoire, mais plus depuis 1989. 2026 sera-t-elle la bonne année pour les Olympiens ?

Pour son entrée en lice en Coupe de France, l’OM s’est facilement imposé face à Bourg-en-Bresse (0-6) ce dimanche lors des 32es de finale. Une compétition qui tient à cœur aux Marseillais. Tout d’abord parce que le club est en quête de son premier trophée depuis 2012, mais également parce que son dernier sacre en Coupe de France remonte à bientôt 37 ans.

La Coupe de France, un trophée que l’OM attend depuis 1989 En effet, si l’OM compte 10 Coupes de France à son actif, il ne l’a plus remportée depuis 1989. Ces dernières saisons, Marseille s’est souvent cassé les dents face à des équipes évoluant pourtant à des niveaux inférieurs et a hérité de Bayeux, pensionnaire de Régional 1, au prochain tour.