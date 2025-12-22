AccueilOM

L’OM vise un coup historique en 2026, c’est validé ?

Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a déclaré Benjamin Pavard après la victoire sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6), l’OM a bien l’intention de remporter la Coupe de France cette saison. Une compétition que le club a remportée à 10 reprises dans son histoire, mais plus depuis 1989. 2026 sera-t-elle la bonne année pour les Olympiens ?

Pour son entrée en lice en Coupe de France, l’OM s’est facilement imposé face à Bourg-en-Bresse (0-6) ce dimanche lors des 32es de finale. Une compétition qui tient à cœur aux Marseillais. Tout d’abord parce que le club est en quête de son premier trophée depuis 2012, mais également parce que son dernier sacre en Coupe de France remonte à bientôt 37 ans.

La Coupe de France, un trophée que l’OM attend depuis 1989

En effet, si l’OM compte 10 Coupes de France à son actif, il ne l’a plus remportée depuis 1989. Ces dernières saisons, Marseille s’est souvent cassé les dents face à des équipes évoluant pourtant à des niveaux inférieurs et a hérité de Bayeux, pensionnaire de Régional 1, au prochain tour.

« L’objectif c’est d’aller au bout et de gagner le trophée »

Cette fois-ci, l’OM ne devra pas se faire avoir car, comme l’a affirmé Benjamin Pavard au micro de beIN SPORTS, l’objectif est clairement de remporter la Coupe de France : « On est l’Olympique de Marseille, on se doit d’être en lice dans chaque compétition. L’objectif c’est d’aller au bout et de gagner le trophée. »

Alors selon vous, cette saison sera-t-elle enfin la bonne pour l’OM ?

Sondage

L’OM vise un coup historique en 2026, c’est validé ?

- Oui, l’OM va remporter la Coupe de France pour la première fois depuis 1989
55%
- Non, l’OM ne remportera aucun trophée cette saison
45%
Voir les résultats
