OM - Greenwood : Le plan pour répondre à la menace !

Ce dimanche, l’OM dispute son 32ème de finale de Coupe de France face à Bourg-Péronnas. Pour ce dernier match de l’année 2025, les joueurs de Roberto De Zerbi visent bien évidemment la victoire. Pour aller chercher la qualification, le club phocéen pourrait notamment compter sur un Mason Greenwood en grande forme. Un danger sur lequel on s’est prononcé dans le camp adverse.

Cette saison, plus que jamais, Mason Greenwood porte l’OM sur ses épaules. Véritable leader de l’attaque olympienne, l’Anglais est très régulièrement décisif et l’auteur de performances remarquées. Cela sera-t-il encore le cas ce dimanche en Coupe de France ? Opposé à Bourg-Péronnas, l’OM devrait bien évidemment s'appuyer sur Greenwood pour aller chercher sa qualification.

« Faire au mieux pour empêcher cette équipe de nous mettre une rouste » Avec Mason Greenwood, le danger est clairement identifié à l’OM. Mais comment répondre à cette menace pour Bourg-Péronnas ? Interrogé par Made In Marseillais, David Le Frapper, entraîneur du FBBPO1, a répondu : « Comment on va faire face à des joueurs comme Mason Greenwood ou Pierre-Émile Höjbjerg ? Bien défendre ensemble, surtout être connectés les uns avec les autres, leur laisser un minimum d’espace. On ne sera pas en possession. Ils ont tellement de talent dans chaque ligne qu’on ne va pas pouvoir gérer. On va essayer de faire au mieux pour empêcher cette équipe de nous mettre une rouste ».