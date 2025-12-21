Révolution à l’OM, un gros départ est acté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM et la ville de Marseille ont annoncé cette semaine avoir trouvé un accord pour un nouveau bail de 15 ans concernant l’occupation du Vélodrome, cela devrait se faire sans Orange. Le partenariat avec l’entreprise française de télécommunications arrive à son terme en juin 2026 et ne devrait pas être prolongé.

Depuis juin 2016, le stade Vélodrome a été rebatisé Orange Vélodrome. Un naming qui rapporte environ 2,45M€ à l’OM, mais qui arrive bientôt à son terme. En effet, le partenariat avec l’entreprise française de télécommunications prendra fin en juin 2026.

Orange et le Vélodrome, c’est terminé D’après les informations de Sportbusiness.club, il ne devrait pas être prolongé. Orange aurait décidé de ne pas étendre le contrat qui le lie au Vélodrome et comme indiqué par Pablo Longoria jeudi en conférence de presse, l’OM a commencé à discuter avec d’autres acteurs.