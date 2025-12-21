Révolution à l’OM, un gros départ est acté !

Si l’OM et la ville de Marseille ont annoncé cette semaine avoir trouvé un accord pour un nouveau bail de 15 ans concernant l’occupation du Vélodrome, cela devrait se faire sans Orange. Le partenariat avec l’entreprise française de télécommunications arrive à son terme en juin 2026 et ne devrait pas être prolongé.
Depuis juin 2016, le stade Vélodrome a été rebatisé Orange Vélodrome. Un naming qui rapporte environ 2,45M€ à l’OM, mais qui arrive bientôt à son terme. En effet, le partenariat avec l’entreprise française de télécommunications prendra fin en juin 2026.
Orange et le Vélodrome, c’est terminé
D’après les informations de Sportbusiness.club, il ne devrait pas être prolongé. Orange aurait décidé de ne pas étendre le contrat qui le lie au Vélodrome et comme indiqué par Pablo Longoria jeudi en conférence de presse, l’OM a commencé à discuter avec d’autres acteurs.
L’OM étudie « les différentes options existantes »
« Sur la question du naming, le contrat avec Orange arrive à son terme en 2026. Naturellement, nous devons analyser le marché et échanger avec les différents acteurs, y compris Orange, pour étudier les possibilités de poursuivre ou non. C’est une démarche logique », a déclaré Pablo Longoria. « Avec la fin du contrat prévue en 2026, nous avons aussi été amenés à nous ouvrir au marché et à étudier les différentes options existantes. »