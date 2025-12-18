OM - Officiel : Un énorme accord est annoncé à Marseille !

Par le biais d'un communiqué, l'OM vient d'officialiser un accord majeur. En effet, le club phocéen annonce avoir trouvé un terrain d'entente avec la Ville de Marseille pour rester au Stade Vélodrome pour une durée de 15 ans.
Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria en a notamment profité pour évoquer les discussions autour d’un bail de 15 ans pour l'occupation du Stade Vélodrome. « Avec un bail long, on peut se projeter sur l’amélioration de l’expérience spectateur. Un stade en centre-ville, c’est un avantage, mais aussi un défi : il faut réfléchir à comment faire vivre tout l’espace autour du Vélodrome, voire créer un musée », expliquait notamment le président de l'OM à ce sujet. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que la nouvelle soit officialisée.
L'OM annonce un accord pour le Vélodrome
En effet, quelques heures à peine après le passage de Pablo Longoria en conférence de presse, l'OM a officialisé l'accord avec la Ville de Marseille. « L’Olympique de Marseille se félicite de l’accord trouvé avec la Ville de Marseille portant sur une nouvelle convention d’occupation de l’Orange Vélodrome, conclue pour une durée de quinze ans », révèle le communiqué officiel de l'OM, qui précise également les raisons pour lesquelles cet accord est capital.
«Cette nouvelle convention constitue une étape importante pour le projet»
« Cette nouvelle convention constitue une étape importante pour le projet de développement de l’Olympique de Marseille. Elle ouvre la possibilité d’engager, de façon progressive, des investissements destinés à améliorer l’expérience des supporters et des visiteurs, à renforcer les dispositifs de sécurité, ainsi qu’à valoriser les espaces du stade, cœur battant de la vie du club. Cet accord répond aux recommandations formulées au niveau ministériel ainsi qu’à celles de la chambre régionale des comptes, en définissant des conditions d’exploitation du stade claires, équilibrées et durables, tant pour le club que pour la collectivité et l’ensemble des acteurs concernés. À travers cet accord, l’Olympique de Marseille confirme sa volonté de s’inscrire dans un projet ambitieux et durable, au service de ses supporters et du rayonnement sportif et économique de Marseille », peut-on également lire.