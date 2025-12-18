Ils vont prendre la porte : L’OM annonce des départs surprises !

Combien seront-ils à être poussés vers la sortie au cours du mercato hivernal ? Après avoir un peu plus flambé qu’initialement prévu lors de la dernière intersaison, l’Olympique de Marseille se retrouve contraint et forcé de se séparer de quelques joueurs dans l’optique d’alléger sa masse salariale et son budget. C’est le discours tenu par le président en personne en conférence de presse.
Une fois de plus, alors que Pablo Longoria avait prédit un mercato moins agité que l’été précédent (12 recrues en 2024), l’OM a empilé les renforts au cours de la dernière fenêtre des transferts. Douze recrues sont encore arrivées à l’Olympique de Marseille. Parmi elles, Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah, Igor Paixao, Nayef Aguerd et bien d’autres.
«Lors du mercato d'été, tu as voyagé plus haut que prévu»
A l’occasion de sa conférence de presse de mi-saison qui se transforme en tradition tant Pablo Longoria s’y tient à l’approche de chaque trêve hivernale, le président de l’Olympique de Marseille n’a pas manqué de signaler que le groupe de Roberto De Zerbi ne devrait pas demeurer intact au terme du mercato d’hiver au mois de janvier. « Je vais être très clair: quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d'été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances qu'on n'avait pas prévues ».
Longoria cherche à «alléger les finances du club» cet hiver
Par le biais de propos énoncés en salle de conférence de presse et rapportés par RMC Sport, Pablo Longoria a affirmé que l’allégement des finances de l’OM était sa priorité pour cette session de transferts. « Le mercato de janvier doit être une situation où nous maintenons le niveau de compétitivité de l'équipe et chercher à alléger les finances du club ».