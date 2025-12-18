Vente OM : McCourt prend une décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs années maintenant, le dossier de la vente de l'OM revient sur la table et fait énormément parler. Le fait est qu'aujourd'hui, officiellement, le propriétaire du club phocéen se nomme de Frank McCourt et ce depuis 2016. Mais cela va-t-il évoluer prochainement ? L'OM va-t-il changer de pavillon ? L'Américain serait très clair à propos de ses intentions.

Thibaud Vézirian ne cesse de le répéter depuis plusieurs années maintenant : l'OM aurait été vendu. Pour autant, à l'heure actuelle, aucune officialisation de ce deal et Frank McCourt reste donc le propriétaire du club phocéen. D'ailleurs, l'homme d'affaires américain n'a cessé de répéter qu'il n'avait pas l'intention de vendre l'OM. Et visiblement, ce serait toujours le cas...

Pas de vente de l'OM ! A la tête de l'OM depuis 2016 suite au rachat à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt n'aurait toujours pas l'intention de s'en aller. Malgré les nombreuses rumeurs de vente, L'Equipe fait savoir ce jeudi que l'Américain n'a pas poir projet de céder le club phocéen. En revanche, comme le précise le quotidien sportif, McCourt pourrait ouvrir la porte à l'arrivée d'un nouvel investisseur.