Vente OM : McCourt prend une décision radicale !

Depuis plusieurs années maintenant, le dossier de la vente de l'OM revient sur la table et fait énormément parler. Le fait est qu'aujourd'hui, officiellement, le propriétaire du club phocéen se nomme de Frank McCourt et ce depuis 2016. Mais cela va-t-il évoluer prochainement ? L'OM va-t-il changer de pavillon ? L'Américain serait très clair à propos de ses intentions.
Thibaud Vézirian ne cesse de le répéter depuis plusieurs années maintenant : l'OM aurait été vendu. Pour autant, à l'heure actuelle, aucune officialisation de ce deal et Frank McCourt reste donc le propriétaire du club phocéen. D'ailleurs, l'homme d'affaires américain n'a cessé de répéter qu'il n'avait pas l'intention de vendre l'OM. Et visiblement, ce serait toujours le cas...
Pas de vente de l'OM !
A la tête de l'OM depuis 2016 suite au rachat à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt n'aurait toujours pas l'intention de s'en aller. Malgré les nombreuses rumeurs de vente, L'Equipe fait savoir ce jeudi que l'Américain n'a pas poir projet de céder le club phocéen. En revanche, comme le précise le quotidien sportif, McCourt pourrait ouvrir la porte à l'arrivée d'un nouvel investisseur.
« Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement »
Il y a quelques mois, pour le JDD, Frank McCourt avait d'ailleurs évoqué le fait d'accueillir un nouvel investisseur. « C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l’une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement », expliquait le boss de l'OM.