Greenwood : Un transfert surprise se prépare à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’une doublure à Mason Greenwood pourrait être recrutée au cours du mois de janvier, l’OM explorerait une piste inattendue en Colombie. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Joel Sebastian Romero, ailier droit de l’América de Cali. Un dossier dans lequel il faudrait composer avec la concurrence de Sturm Graz, mais surtout de Flamengo.

S’il a insisté sur le fait qu’il faudrait d’abord vendre, Pablo Longoria n’a pas écarté la possibilité de se renforcer au moment de faire le bilan de la première partie de saison le mois dernier. Le président de l’OM a notamment ouvert la porte au recrutement d’un joueur aux « caractéristiques similaires » à celles de Mason Greenwood, qui « affiche un nombre de minutes très haut. »

Un ailier colombien dans le viseur de l’OM ? Dans cette optique, l’OM pourrait trouver son bonheur en Colombie. D’après les informations de TMW, les dirigeants marseillais seraient sur la piste de Joel Sebastian Romero. Âgé de 20 ans, l’ailier droit colombien est en fin de contrat avec l’América de Cali et Sturm Graz serait également intéressé.