«Il est d'accord» : Un joueur arrive à l'OM !

Comme l'été dernier, l'OM pourrait de nouveau se montrer très actif sur le mercato et sera à la lutte avec l'OL pour le transfert d'Himad Abdelli. Le milieu algérien serait même déjà d'accord avec le club phocéen ce qui pourrait en faire la première recrue de l'hiver à Marseille.

Auteur d'une première partie de saison encourageante, l'OM espère poursuivre sur sa lancée en 2026, et pour cela, de nouveaux joueurs pourraient arriver. Selon les informations du consultant de RMC à Marseille, Florent Germain, Himad Abdelli aurait même donné son accord au club phocéen.

Abdelli première recrue de l'OM ? « C’est une première recrue si l’OM se met d’accord avec Angers. Ce qui est quand même un paramètre important. Et ça, ce n’est pas fait. C’est à dire qu’Abdelli est d’accord avec l'OM, c’est une manière pour le joueur de mettre la pression sur Angers », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.