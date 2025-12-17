Miracle à l'OM : Daniel Riolo hallucine totalement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche, l'OM s'est imposé face à l'AS Monaco grâce à un but de Mason Greenwood (1-0). Un succès mérité pour le club phocéen ? Les joueurs de Roberto De Zerbi ont échappé à la correctionnelle face au club de la Principauté, de quoi faire dire à L'Equipe qu'il y a eu un « miracle » au Vélodrome. Un terme que ne partage absolument pas Daniel Riolo.

3ème de Ligue 1 derrière le PSG et le RC Lens, l'OM a obtenu 3 points précieux face à l'AS Monaco (1-0) dimanche. Une victoire acquise grâce à Mason Greenwood, mais voilà que le club de la Principauté aurait également pu l'emporter. Certains ont même crié au scandale à la suite d'un but refusé sur hors-jeu pour Monaco. L'OM aurait-il alors bénéficié d'un « miracle » ?

« Miracle de quoi ? Oh » Après ce match entre l'OM et Monaco, L'Equipe titrait « Miracle au Vélodrome ». De quoi faire halluciner Daniel Riolo. En effet, pour Beur FM, le journaliste de RMC a fait savoir : « Le match contre Monaco, c'était très équilibré. J'ai pas du tout compris, mais pas du tout compris le titre de L'Equipe. Miracle pour l'OM. Miracle de quoi ? Oh. Je sais pas, peut-être Longoria et Benatia sont allés à la Bonne Mère mettre un cierge ».