Miracle à l'OM : Daniel Riolo hallucine totalement !

Dimanche, l'OM s'est imposé face à l'AS Monaco grâce à un but de Mason Greenwood (1-0). Un succès mérité pour le club phocéen ? Les joueurs de Roberto De Zerbi ont échappé à la correctionnelle face au club de la Principauté, de quoi faire dire à L'Equipe qu'il y a eu un « miracle » au Vélodrome. Un terme que ne partage absolument pas Daniel Riolo.
3ème de Ligue 1 derrière le PSG et le RC Lens, l'OM a obtenu 3 points précieux face à l'AS Monaco (1-0) dimanche. Une victoire acquise grâce à Mason Greenwood, mais voilà que le club de la Principauté aurait également pu l'emporter. Certains ont même crié au scandale à la suite d'un but refusé sur hors-jeu pour Monaco. L'OM aurait-il alors bénéficié d'un « miracle » ?
« Miracle de quoi ? Oh »
Après ce match entre l'OM et Monaco, L'Equipe titrait « Miracle au Vélodrome ». De quoi faire halluciner Daniel Riolo. En effet, pour Beur FM, le journaliste de RMC a fait savoir : « Le match contre Monaco, c'était très équilibré. J'ai pas du tout compris, mais pas du tout compris le titre de L'Equipe. Miracle pour l'OM. Miracle de quoi ? Oh. Je sais pas, peut-être Longoria et Benatia sont allés à la Bonne Mère mettre un cierge ».
« J'aime bien ce qui se passe à l'OM »
Toujours à propos de l'OM, Daniel Riolo a également confié : « J'aime bien ce qui se passe à l'OM. J'aime bien les dirigeants, j'aime bien l'entraîneur. Il peut m'arriver de critiquer ce qu'ils font. Comme contre l'Atalanta, j'ai pas du tout aimé. J'ai rien compris à ce que fait De Zerbi et à l'équipe. Contre Lille, j'ai dit pareil. Quand c'est bien, c'est bien, quand c'est pas bien, c'est pas bien ».