Samir Nasri : La star qui le fait kiffer à l'OM !

Formé à l'OM, Samir Nasri garde un lien très fort avec le club phocéen. Suivant de très près ce qu'il se passe à Marseille, l'ancien Olympien était notamment au Vélodrome pour suivre la rencontre face à Monaco. Forcément, Nasri a explosé de joie devant le but de Mason Greenwood, un joueur qu'il apprécie particulièrement.

Après une première saison réussie sous le maillot de l'OM, Mason Greenwood continue sur sa lancée lors de cet exercice. Déjà auteur de 14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, l'Anglais est clairement la star de l'effectif de Roberto De Zerbi, portant le club phocéen dans les moments difficiles. Décisif face à Monaco, Greenwood a comblé de joie un certain Samir Nasri, lui qui est un grand fan.

« C'est lui qui a le plus de talent » Présent au Vélodrome pour la rencontre face à l'AS Monaco avec Parions Sport, Samir Nasri n'a pas caché son affection pour Mason Greenwood. Sous le charme de l'Anglais, l'ancien joueur de l'OM a ainsi lâché : « C'est qui le joueur à Marseille qui me fait le plus kiffer ? Greenwood. C'est lui qui a le plus de talent ».