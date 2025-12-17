OM : Greenwood se fait recaler à l’étranger !

Forcé de quitter Manchester United après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, Mason Greenwood n’a également plus été appelé en équipe nationale depuis. Au sein de la Fédération anglaise, certaines personnes ont demandé si un retour de l'attaquant de l’OM était possible, mais les hauts responsables ont fermé la porte à cette possibilité.
Les performances de Mason Greenwood avec l’OM ont relancé les débats autour d’un retour en sélection anglaise. L'ailier âgé de 24 ans, qui possède également un passeport jamaïcain, a disputé un match avec les Three Lions, mais n’a plus été appelé depuis les accusations de violences conjugales sur sa compagne en 2022.
« Il n'est pas dans nos plans pour notre équipe »
En septembre dernier, Thomas Tuchel avait été interrogé sur ce sujet en conférence de presse. « Je ne lui ai pas encore parlé, ni à lui, ni à son entourage. D'après ce que j'ai compris, il essaie de jouer pour la Jamaïque, donc nous n'y avons plus pensé. Il ne faisait pas partie du groupe pour le moment et il n'est pas dans nos plans pour notre équipe », avait déclaré le sélectionneur de l’Angleterre.
Un retour en sélection toujours pas d’actualité
D’après les informations de TEAMtalk, un retour de Mason Greenwood en sélection est toujours exclu, ce que la Fédération anglaise (FA) a fait savoir à Thomas Tuchel. Si certains membres de la FA, ainsi que du staff des Three Lions, ont demandé si un retour de l’attaquant de l’OM était possible, la réponse des hauts responsables a été négative.