OM : Greenwood se fait recaler à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Forcé de quitter Manchester United après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, Mason Greenwood n’a également plus été appelé en équipe nationale depuis. Au sein de la Fédération anglaise, certaines personnes ont demandé si un retour de l'attaquant de l’OM était possible, mais les hauts responsables ont fermé la porte à cette possibilité.

Les performances de Mason Greenwood avec l’OM ont relancé les débats autour d’un retour en sélection anglaise. L'ailier âgé de 24 ans, qui possède également un passeport jamaïcain, a disputé un match avec les Three Lions, mais n’a plus été appelé depuis les accusations de violences conjugales sur sa compagne en 2022.

« Il n'est pas dans nos plans pour notre équipe » En septembre dernier, Thomas Tuchel avait été interrogé sur ce sujet en conférence de presse. « Je ne lui ai pas encore parlé, ni à lui, ni à son entourage. D'après ce que j'ai compris, il essaie de jouer pour la Jamaïque, donc nous n'y avons plus pensé. Il ne faisait pas partie du groupe pour le moment et il n'est pas dans nos plans pour notre équipe », avait déclaré le sélectionneur de l’Angleterre.