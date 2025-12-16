OM : Riolo annonce une folie, c'est «surréaliste» !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM de Pablo Longoria s'est imposé in-extremis face à l'AS Monaco au Vélodrome. Toutefois, pour beaucoup, le club emmené par Roberto De Zerbi a réalisé un hold-up face aux Monégasques. Interrogé sur le sujet, Daniel Riolo s'est totalement lâché, poussant un énorme coup de gueule.

Pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu l'AS Monaco au Vélodrome ce dimanche soir. Et les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés par le plus petit des scores (1-0). Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a affirmé que l'OM n'avait pas réalisé un hold up face à l'AS Monaco.

«On est en délire complet» « J’ai lu que c’était un hold-up, puisque sur le site de So Foot c’est comme ça que c’était écrit. La Une de L'Équipe, “Miracle”. J’ai lu le papier également. J’ai trouvé ça totalement surréaliste et absolument délirant. Quand il s'agissait de dire, avec beaucoup de justesse, que malgré la raclée infligée à Nice le match n’avait pas été bon, pas de problème. Je crois que De Zerbi avait fait la même chose. Contre Lille ils avaient été médiocres, je crois que tout le monde l’avait dit. Mais de là à conclure de cette façon après le match d’hier, en mêlant des histoires d’arbitrage et en faisant un amalgame de toute la semaine », a pesté Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.